ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Евро дорожает: НБУ установил курс на 11 мая

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 17:37
Евро дорожает: НБУ установил курс на 11 мая Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 мая установлен на таком уровне: 33,4904 гривен за евро (+0,0775 грн). При этом курс евро на 7 мая составляет 33,4129 гривен за евро.

Евро дорожает: НБУ установил курс на 11 мая

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд.

Евро дорожает: НБУ установил курс на 11 мая

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,65 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика курс НБУ Курс гривны Курс евро
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена