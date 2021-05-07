ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара прекратил рост на межбанке

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 17:13
Курс доллара прекратил рост на межбанке Фото: курс доллара на межбанке вырос до 27,76 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 7 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,76 гривен за доллар, курс в покупке - 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,65 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,6264 - 33,6506 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Курс доллара прекратил рост на межбанке

Напомним, 6 мая торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,4627 - 33,4813 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена