Курс доллара прекратил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 7 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,76 гривен за доллар, курс в покупке - 27,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,65 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7400 - 27,7600 грн/доллар, евро 33,6264 - 33,6506 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.