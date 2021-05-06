НБУ резко повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,41 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 7 мая установлен на таком уровне: 33,4129 гривен за евро (+0,1378 грн). При этом курс евро на 6 мая составляет 33,2751 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 33,48 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,46 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 27,7205 гривен за 1 доллар (-0,0134 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет 27,7339 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.