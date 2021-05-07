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Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 11 мая

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 16:43
Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 11 мая Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 11 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.

Доллар дорожает: НБУ установил официальный курс на 11 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,45 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.

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