Євро дорожчає: НБУ встановив курс на 11 травня

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,49 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 11 травня встановлено на такому рівні: 33,4904 гривень за євро (+0,0775 грн). При цьому курс євро на 7 травня становить 33,4129 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 33,65 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,62 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.