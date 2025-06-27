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Через Білорусь: матчі Євро-2026 з футзалу терміново перенесли в іншу країну

П'ятниця 27 червня 2025 23:20
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Через Білорусь: матчі Євро-2026 з футзалу терміново перенесли в іншу країну Збірна України з футзалу (фото: прес-служби АФУ)
Автор: Styler Editor 4

УЄФА перенесла частину матчів фінальної частини Євро-2026 з футзалу через участь у турнірі збірної Білорусі. Таким чином до Латвії та Литви додалася ще одна країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

УЄФА скоригувала список країн-господарів Євро-2026 з футзалу

Європейська футбольна асоціація внесла зміни до формату проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футзалу у 2026 році.

Спочатку господарями турніру були оголошені Латвія та Литва. Проте, через низку обставин, а саме - вихід збірної Білорусі до фінальної частини, УЄФА ухвалила рішення розширити кількість країн-господарок. Таким чином, до них приєдналася Словенія.

Організація пояснила рішення тим, що обидві країни, Латвія і Литва, законодавчо забороняють в’їзд громадянам Росії та Білорусі на свою територію через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Словенія, яка вже має досвід проведення Євро з футзалу у 2018 році, прийматиме частину матчів турніру.

Де пройдуть матчі Євро-2026 з футзалу

Після оновлення формату місця проведення матчів виглядають так:

  • Група А: Рига (Латвія) + один чвертьфінал

  • Група B: Каунас (Литва) + один чвертьфінал

  • Групи C і D: Любляна (Словенія) + два чвертьфінали

  • Півфінали і фінал: Любляна (Словенія)

Жеребкування турніру поки не проводилося. Збірні Словенії та Білорусі будуть розміщені в групах, які проведуть матчі у Словенії.

Україна на Євро-2026: участь під питанням?

Збірна України успішно пройшла кваліфікацію на Євро-2026. Наша команда продемонструвала відмінні результати в основному раунді відбору, посівши перше місце у своїй групі.

Підопічні Олександра Косенка здобули шість перемог у шести матчах, показавши вражаючу різницю голів та високу ефективність у нападі. Українець Євген Жук став найкращим бомбардиром усього відбірного турніру.

Водночас через участь Білорусі, яка виступає під національною символікою, "синьо-жовті" можуть бойкотувати змагання. Президент УАФ Андрій Шевченко раніше заявляв, що тривають перемовини з УЄФА щодо позиції України на цьому турнірі.

Коли відбудеться Євро-2026 з футзалу

Чемпіонат Європи з футзалу 2026 року стане знаковою подією для шанувальників цього виду спорту. Фінальна частина турніру відбудеться з 20 січня по 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.

Жеребкування фінальної стадії заплановане на 24 жовтня 2025 року і відбудеться в Каунасі.

Нещодавно ми писали про те, що президент УЄФА Александер Чеферін хоче повернути Росію в європейський спорт.

Також читайте, чи буде представлений футзал на Олімпіаді-2028.

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