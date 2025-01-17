В Евпатории захватчики оборудовали военный штаб на гражданском объекте, - АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму россияне оборудовали штаб Вооруженных сил РФ в одном из гражданских объектов. Для перемещений захватчики также используют гражданский транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ .

"Такие действия являются преступлением российских оккупационных войск и нарушением Женевской конвенции. Они подвергают опасности гражданское население", - напомнили в АТЕШ.

Возле штаба партизаны зафиксировали военную технику и личный состав противника. Для перемещений военнослужащие также используют гражданский транспорт.

По данным агента движения, оккупанты сознательно пытаются замаскировать объект среди гражданской инфраструктуры, чтобы использовать в провокациях против Сил обороны Украины.

Деятельность партизан АТЕШ в оккупированном Крыму

Агенты движения АТЕШ продолжают разведку вражеских объектов и позиций на территории временно оккупированного Крыма. Информация передается ВСУ для дальнейшего нанесения ударов.

Так, на днях в Крыму партизаны обнаружили дивизион российских катеров. Враг намерен использовать их для операций в Херсонской области.

Также агенты движения обнаружили оборонительные позиции врага около поселка Федоровка в Крыму.

Кроме того, по данным партизан, захватчики размещают военную технику на железнодорожной станции в Евпатории.

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