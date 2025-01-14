Агенти "АТЕШ" виявили розміщення російської техніки на залізничній станції у Євпаторії

Російські військові розміщують техніку на залізничній станції "Євпаторія-Товарна" в окупованому Криму. РФ почала активно використовувати цю станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Під час розвідки агент руху "АТЕШ" виявив як військовослужбовці ЗС РФ розміщують військову техніку на вантажній залізничній станції "Євпаторія-Товарна".

Зазначається, що станція побудована для обслуговування вантажних під'їзних шляхів євпаторійських підприємств. Росіяни почали активно використовувати станцію для своєї логістики, але ресурсів на забезпечення таких об'єктів охороною їм катастрофічно не вистачає.

"Інформацію про особовий склад, техніку, графік і маршрути переміщення ми вже передали Силам оборони України", - повідомили в "АТЕШ".

Фото: агенти "АТЕШ" виявили розміщення російської техніки у Євпаторії (t.me/atesh_ua)

Що відбувається в Криму

Після захоплення Криму у 2014 році росіяни перетворили півострів на мережу військових баз, які використовують для забезпечення своїх військ у війні проти України.

Варто зазначити, що Сили оборони України регулярно завдають ударів по позиціях окупантів у Криму, змушуючи їх посилювати оборону. Зокрема, 7 грудня українські морські дрони знищили російські системи спостереження на захоплених газових платформах поблизу узбережжя.