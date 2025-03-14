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ЄВІ-2025: як складатимуть іспит для вступу на магістратуру та доктора філософії

П'ятниця 14 березня 2025 18:50
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ЄВІ-2025: як складатимуть іспит для вступу на магістратуру та доктора філософії Фото: Єдиний вступний іспит (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Цьогоріч для вступу на здобуття ступеня магістра, а також для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва, абітурієнти складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Цей іспит обов’язковий для вступу на будь-яку спеціальність незалежно від форми навчання - очної чи заочної, бюджетної чи контрактної.

РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповідає, яким буде ЄВІ у 2025 році.

ЄВІ буде складатися з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької чи іспанської на вибір вступника).

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

Блок ТЗНК міститиме 27 завдань, розподілених на два компоненти: вербально-комунікативний і логіко-аналітичний. Завдання включатимуть:

  • 4 завдання на заповнення пропусків у мікротекстах,
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Для виконання тесту надано 75 хвилин, а за правильні відповіді можна отримати до 33 балів.

Тест з іноземної мови

Цей блок містить 30 завдань і складається з двох частин: читання та використання мови. Завдання включатимуть:

  • 6 завдань на встановлення відповідності,
  • 5 завдань із вибором однієї правильної відповіді,
  • 19 завдань на заповнення пропусків у текстах.

Час на виконання тесту - 45 хвилин. За правильні відповіді можна отримати до 30 балів.

Таким чином, ЄВІ цього року зберігає свою структуру, але дає вступникам чітке розуміння того, як буде оцінюватися їхній рівень знань.

Зазначимо, в Україні розробляють нову навчальну програму для старшокласників, яка має на меті розширити вибір предметів та зменшити навантаження на учнів. Однак уже виникло багато питань щодо цих змін. РБК-Україна розповідає про нововведення для учнів 10-12 класів та обов'язкові предмети, що залишатимуться.

Також ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроєкт №13072, спрямований на створення українськомовного освітнього простору в школах. Згідно з цим документом, російська мова буде заборонена не лише під час уроків, а й у позанавчальний час - на перервах, у коридорах, їдальнях та укриттях.

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