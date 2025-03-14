ЄВІ-2025: як складатимуть іспит для вступу на магістратуру та доктора філософії

Цьогоріч для вступу на здобуття ступеня магістра, а також для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтва, абітурієнти складатимуть Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Цей іспит обов’язковий для вступу на будь-яку спеціальність незалежно від форми навчання - очної чи заочної, бюджетної чи контрактної.

РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповідає, яким буде ЄВІ у 2025 році.

ЄВІ буде складатися з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької чи іспанської на вибір вступника).

Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК)

Блок ТЗНК міститиме 27 завдань, розподілених на два компоненти: вербально-комунікативний і логіко-аналітичний. Завдання включатимуть:

4 завдання на заповнення пропусків у мікротекстах,

23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Для виконання тесту надано 75 хвилин, а за правильні відповіді можна отримати до 33 балів.

Тест з іноземної мови

Цей блок містить 30 завдань і складається з двох частин: читання та використання мови. Завдання включатимуть:

6 завдань на встановлення відповідності,

5 завдань із вибором однієї правильної відповіді,

19 завдань на заповнення пропусків у текстах.

Час на виконання тесту - 45 хвилин. За правильні відповіді можна отримати до 30 балів.

Таким чином, ЄВІ цього року зберігає свою структуру, але дає вступникам чітке розуміння того, як буде оцінюватися їхній рівень знань.