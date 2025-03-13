В українських школах можуть заборонити російську мову навіть поза уроками: деталі

Верховна Рада розгляне законопроєкт №13072, який передбачає створення українськомовного освітнього середовища в навчальних закладах. Документ забороняє використання російської мови не лише під час уроків, а й у позанавчальний час - на перервах, у коридорах, їдальнях і навіть в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, головна мета ініціативи - сприяти формуванню української мовної компетентності та ідентичності. Автори проєкту наголошують, що адміністрація шкіл і вчителі мають заохочувати дітей до спілкування українською, але жодного примусу чи покарання для учнів не передбачено. Батьки також повинні долучитися до створення україномовного середовища, підтримуючи відповідну ініціативу.

При цьому законопроєкт передбачає винятки: зокрема, вивчення іноземних мов, спілкування мовами національних меншин у спеціалізованих класах, а також викладання окремих предметів англійською чи іншими мовами ЄС.

Серед авторів проєкту закону - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак і член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович.

Документ зареєстрували на сайті Верховної Ради 11 березня 2025 року. Він наразі перебуває на розгляді парламенту.