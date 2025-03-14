ЕВЭ-2025: как будут сдавать экзамен для поступления на магистратуру и доктора философии

В этом году для поступления на получение степени магистра, а также для получения степени доктора философии или доктора искусства, абитуриенты будут сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Этот экзамен обязателен для поступления на любую специальность независимо от формы обучения - очной или заочной, бюджетной или контрактной.

РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассказывает, каким будет ЕВЭ в 2025 году.

ЕВЭ будет состоять из двух частей: теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор поступающего).

Тест общей учебной компетентности (ТОУК)

Блок ТОУК будет содержать 27 заданий, разделенных на два компонента: вербально-коммуникативный и логико-аналитический. Задания будут включать:

4 задания на заполнение пропусков в микротекстах,

23 задания с выбором одного правильного ответа.

Для выполнения теста предоставлено 75 минут, а за правильные ответы можно получить до 33 баллов.

Тест по иностранному языку

Этот блок содержит 30 заданий и состоит из двух частей: чтение и использование языка. Задания будут включать:

6 заданий на установление соответствия,

5 заданий с выбором одного правильного ответа,

19 заданий на заполнение пропусков в текстах.

Время на выполнение теста - 45 минут. За правильные ответы можно получить до 30 баллов.

Таким образом, ЕВЭ в этом году сохраняет свою структуру, но дает поступающим четкое понимание того, как будет оцениваться их уровень знаний.