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ЕВЭ-2025: как будут сдавать экзамен для поступления на магистратуру и доктора философии

Пятница 14 марта 2025 18:50
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ЕВЭ-2025: как будут сдавать экзамен для поступления на магистратуру и доктора философии Фото: Единый вступительный экзамен (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В этом году для поступления на получение степени магистра, а также для получения степени доктора философии или доктора искусства, абитуриенты будут сдавать Единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Этот экзамен обязателен для поступления на любую специальность независимо от формы обучения - очной или заочной, бюджетной или контрактной.

РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассказывает, каким будет ЕВЭ в 2025 году.

ЕВЭ будет состоять из двух частей: теста общей учебной компетентности (ТОУК) и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор поступающего).

Тест общей учебной компетентности (ТОУК)

Блок ТОУК будет содержать 27 заданий, разделенных на два компонента: вербально-коммуникативный и логико-аналитический. Задания будут включать:

  • 4 задания на заполнение пропусков в микротекстах,
  • 23 задания с выбором одного правильного ответа.

Для выполнения теста предоставлено 75 минут, а за правильные ответы можно получить до 33 баллов.

Тест по иностранному языку

Этот блок содержит 30 заданий и состоит из двух частей: чтение и использование языка. Задания будут включать:

  • 6 заданий на установление соответствия,
  • 5 заданий с выбором одного правильного ответа,
  • 19 заданий на заполнение пропусков в текстах.

Время на выполнение теста - 45 минут. За правильные ответы можно получить до 30 баллов.

Таким образом, ЕВЭ в этом году сохраняет свою структуру, но дает поступающим четкое понимание того, как будет оцениваться их уровень знаний.

Отметим, в Украине разрабатывают новую учебную программу для старшеклассников, которая имеет целью расширить выбор предметов и уменьшить нагрузку на учеников. Однако уже возникло много вопросов относительно этих изменений. РБК-Украина рассказывает о нововведениях для учеников 10-12 классов и обязательных предметах, которые будут оставаться.

Также мы писали, что Верховная Рада рассмотрит законопроект №13072, направленный на создание украиноязычного образовательного пространства в школах. Согласно этому документу, русский язык будет запрещен не только во время уроков, но и во внеучебное время - на переменах, в коридорах, столовых и укрытиях.

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