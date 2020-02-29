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Эвакуированных в Новых Санжарах сегодня еще раз проверят на коронавирус

Новости » Общество     29.02.2020 - 16:17
Эвакуированных в Новых Санжарах сегодня еще раз проверят на коронавирус
Фото: обсервация в Новых Санжарах (facebook com Oleksandr Makhov)

Отмечается, что это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы

У эвакуированных из Уханя, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", сегодня, 29 февраля, во второй раз возьмут анализы для проверки на коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что ни у одного человека из тех, кто находится в "Новых Санжарах", нет признаков острых вирусных заболеваний.

"Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщали, что у госпитализированной украинки, которая вернулась из Италии, не обнаружили коронавирус. Ни в одном из образцов анализов не выявили коронавирус. Также отрицательные результаты были и у двух человек из Черновицкой области.

Кроме того, в Киеве для предотвращения заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями в общественном транспорте . Базы для госпитализации граждан с подозрением на коронавирус обустроили в семи больницах Киева.

В целом, в мире количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 85 тысяч, из них почти 3 тысячи - летальных.

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