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Евакуйованих у Нових Санжарах сьогодні ще раз перевірять на коронавірус

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 16:17
Евакуйованих у Нових Санжарах сьогодні ще раз перевірять на коронавірус
Фото: обсервація у Нових Санжарах (facebook com Oleksandr Makhov)

Зазначається, що це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові

У евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", сьогодні, 29 лютого, вдруге візьмуть аналізи для перевірки на коронавірус. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

У відомстві підкреслили, що ні в однієї людини з тих, хто перебуває в "Нових Санжарах", немає ознак гострих вірусних захворювань.

"Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що у госпіталізованої українки, яка повернулася з Італії, не виявили коронавірус. У жодному зі зразків аналізів не виявили коронавірус. Також негативні результати були та у двох осіб з Чернівецької області.

Крім того, в Києві для запобігання захворювання на грип і гострі респіраторні захворювання в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію. Бази для госпіталізації громадян з підозрою на коронавірус облаштували в семи лікарнях Києва.

Загалом, у світі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 перевищила 85 тисяч, з них майже 3 тисячі - летальні.

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