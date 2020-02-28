В Киеве ежедневно дезинфицируют общественный транспорт

Фото: дезинфекция в транспорте Киева (facebook.com/Kyivpastrans)

Температура теле водителей и контролеров проверяется перед выездом на маршрут и после заезда в депо

В Киеве в общественном транспорте ежедневно проводят дезинфекцию для предотвращения заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Об этом говорится в сообщении "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что ежедневно проводится влажная уборка моющими средствами салона транспорта, снаружи автотранспорт моется раз в неделю, или в зависимости от уровня загрязнения.

"В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства", - рассказали в "Киевпастранс".

Также перед выездом на маршрут и после заезда в депо дополнительно проверяется температура тела водителей и контролеров врачами.

Напомним, в течение текущего эпидемиологического сезона в Украине умерли 43 человека от осложнений в результате гриппа. Еженедельно в Украине фиксируют свыше 200 тысяч больных на ОРВИ и грипп.

Также РБК-Украина писало, что департаментам здравоохранения областных государственных администраций (ОГА) рекомендуют отложить плановые операции, чтобы подготовиться ко вспышке коронавируса в Украине.