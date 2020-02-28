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У вернувшейся из Италии украинки не выявили коронавирус

Новости » Общество     28.02.2020 - 17:00
У вернувшейся из Италии украинки не выявили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине нет зафиксированных случаев коронавируса

У госпитализированной с подозрением на коронавирус украинки, которая вернулась из Италии, не выявили опасную инфекцию. Об этом говорится в Facebook Центра общественного здоровья.

Сообщается, что по результатам лабораторной диагностики вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, ни одном из образцов не обнаружен коронавирус.

В центре уточнили, что у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и у человека из ее окружения коронавирус не подтвердился. Также негативные результаты были и у двух человек из Долинян Черновицкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что базы для госпитализации граждан с подозрением на коронавирус обустроили в семи больницах Киева.

Отметим, в Киеве в общественном транспорте ежедневно проводят дезинфекцию для предотвращения заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

В то же время коронавирус приближается к украинской границе, на сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Румынии и Беларуси. Сегодня стало известно, что Беларусь не будет закрывать свои границы.

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