Число зараженных коронавирусом превысило 85 тысяч

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В Украине коронавирус не зафиксирован

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 85 тысяч, из них почти 3 тысячи - летальные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на утро 29 февраля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 85 187. Болезнь одолели уже 39 545 человек. Жертвами опасного вируса стали 2 924 человека.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 29 февраля в Украине не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом вечером 28 февраля подтвердили в Монако. Сейчас больной коронавирусом 50-летний мужчина находится в инфекционном отделении больницы Ниццы.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 29 февраля количество зараженных коронавирусом на территории материкового Китая достигло 79 251. Сейчас в больницах находятся 37 414 человек, еще 39 002 - выздоровели.

Кроме того, наибольшее число заболевших коронавирусом в Европе зафиксировано в Италии, где подтвердили 821 случай заражения. Количество умерших от коронавируса в Италии - 21 человек.