ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число зараженных коронавирусом превысило 85 тысяч

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 10:42
Число зараженных коронавирусом превысило 85 тысяч
Иллюстративное фото (twitter.com XHNews)

В Украине коронавирус не зафиксирован

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 85 тысяч, из них почти 3 тысячи - летальные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на утро 29 февраля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире составляет 85 187. Болезнь одолели уже 39 545 человек. Жертвами опасного вируса стали 2 924 человека.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 29 февраля в Украине не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом вечером 28 февраля подтвердили в Монако. Сейчас больной коронавирусом 50-летний мужчина находится в инфекционном отделении больницы Ниццы.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 29 февраля количество зараженных коронавирусом на территории материкового Китая достигло 79 251. Сейчас в больницах находятся 37 414 человек, еще 39 002 - выздоровели.

Кроме того, наибольшее число заболевших коронавирусом в Европе зафиксировано в Италии, где подтвердили 821 случай заражения. Количество умерших от коронавируса в Италии - 21 человек.

Из-за коронавируса США ослабили санкции против Ирана В Иране жертвами коронавируса стали более 200 человек
Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь