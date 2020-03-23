Эвакуированных из Латвии украинцев выпустили из поезда

Эвакуированных из Латвии украинцев начали выпускать из поезда "четырех столиц", который ранее прибыл в Киев. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам одного из медиков, все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус. Ни у кого заболевание не подтвердилось.

Отметим, сегодня днем на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд из Латвии. Несколько часов пассажиров поезда не выпускали из вагонов. Почти у каждого пассажира была выявлена высокая температура

Фото: поезд "четырех столиц" (РБК-Украина)

Напомним, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Кроме того, 23 марта в Украину из Италии вернутся 178 граждан. Они вылетели спецрейсом из Неаполя.

Добавим, что "Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.