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Из Италии сегодня вернутся еще почти 180 украинцев

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 16:23
Из Италии сегодня вернутся еще почти 180 украинцев
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Украинцы были допущены на борт после температурного скрининга

В понедельник, 23 марта, из итальянского города Неаполь вернутся домой еще 178 украинцев в рамках эвакуации из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Италии в Facebook.

Сообщается, что после длительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинца вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя.

"Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг", - говорится в сообщении.

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на утро 23 марта в Украину при содействии дипломатов вернулось более 70 тысяч граждан. 155 украинцев находятся на карантине за рубежом, 18 проходят лечение от коронавируса COVID-19.

Напомним, Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На это время последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

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