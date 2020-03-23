Евакуйованих українців Латвії випустили з поїзда

Евакуйованих з Латвії українців почали випускати з поїзда "чотирьох столиць", який раніше прибув в Київ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами одного з медиків, що знаходяться у поїзді люди пройшли експрес-тести на коронавірус. Ні у кого захворювання не підтвердилося.

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що у пасажирів потяга коронавірусу не виявлено.

"Потяг з Риги вже прибув до Києва. Всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 людей було встановлено підозру на COVID-19. Їм провели швидкі тести на коронавірусну інфекцію. На час їх виконання потяг лишався на санітарній зупинці", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що результати швидких тестів на COVID-19 у всіх 5 пасажирів негативні, тобто коронавірусної інфекції не виявлено.

Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд.

Відзначимо, сьогодні вдень на столичний залізничний вокзал прибув поїзд з Латвії. Кілька годин пасажирів поїзда не випускали з вагонів. Майже у кожного пасажира була виявлена висока температура.

Фото: поїзд "чотирьох столиць" (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Крім того, 23 березня в Україну з Італії повернуться 178 громадян. Вони вилетіли спецрейсом з Неаполя.

Додамо, що "Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий поїзд з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення поїзда заплановано на 15:50, у Київ він прибуде в 23:59.