Эвакуация из Запорожья: будут ли массово вывозить людей

На данный момент нет причин для массовой эвакуации людей из Запорожья. Город информирует жителей о поведении в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве превентивных мер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
Он отметил, что по городу начали распространяться панические слухи об эвакуации людей из Запорожья.
"Сразу хочу вас успокоить - на сегодня причин для массовой эвакуации горожан нет. Действительно, на днях мы начали информационную кампанию по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и при эвакуации. Однако в настоящее время это лишь превентивные меры", - написал Куртев.
Он отметил, что в условиях полномасштабной агрессии России против Украины такими знаниями должен обладать каждый житель страны.
Также Куртев добавил, что Запорожье надежно укреплено несколькими линиями обороны.
"Мощные фортификационные сооружения и профессиональная работа украинских защитников и защитниц делают наш город настоящей крепостью", - написал он.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС. Три снаряда попали возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
На следующий день обстрелы ЗАЭС продолжились. Тогда ранение получил работник станции, его госпитализировали.
В "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты обстрелами ЗАЭС хотят полностью обесточить юг Украины.
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