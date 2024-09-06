Евакуація українців з Лівану. В ГУР показали відео місії порятунку

Евакуація українців з Лівану

Нагадаємо, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України - 14 жінок та 11 дітей. Евакуацію організували та провели ГУР Міноборони та Міністерство закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна одна з перших країн у світі евакуювала своїх громадян з Лівану. Станом на початок серпня з близькосхідної країни було евакуйовано 30 людей.

Ситуація в Лівані

З жовтня 2023 року терористи ліванського ісламського угрупованні "Хезболла" почали регулярно обстрілювати територію Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Армія

У липні цього року "Хезболла" вдарила ракетами по стадіону в ізраїльському районі Голанські висоти. Загинули понад 10 дітей.

Це призвело до суттєвого загострення воєнного протистояння між країнами.

Відтоді армія оборони Ізраїлю та "Хезболла" майже щодня і щоночі обмінюються ракетними та бомбовими ударами.

Так, 2 вересня ізраїльська авіація вдарила по десяти пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану. Атака була відповіддю на обстріли ісламістами півночі Ізраїлю.

А наприкінці серпня ЦАХАЛ вдарила по складах ліванських терористів у долині Бекаа.

У США не виключають, що ескалація протистояння між країнами може перерости у повномасштабний регіональний конфлікт.

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