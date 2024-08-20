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Ізраїль ліквідував командира ракетного підрозділу "Хезболли" у Лівані

Ізраїль, Вівторок 20 серпня 2024 09:33
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Ізраїль ліквідував командира ракетного підрозділу "Хезболли" у Лівані Фото: ЦАХАЛ ліквідував командира ракетного підрозділу Хезболли (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по складах "Хезболли" у Лівані. В результаті атаки було ліквідовано командира ракетного підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в X та моніторингову групу ASTRA.

Зазначається, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по кількох складах зброї Хезболли в районі ліванської долини Бекаа.Також повідомляється, що було зафіксовано вторинні вибухи, які вказують на наявність великої кількості зброї на об'єктах, що зазнали удару.

"Хусейн Алі Хусейн, терорист із ракетно-ракетного підрозділу Хезболли, був ліквідований на півдні Лівану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як стверджують в ЦАХАЛ, терористичний осередок, що діяв з військової структури "Хезболли" в районі Тайібе, був ліквідований винищувачами ВПС Ізраїлю.

Що передувало

З початку вторгнення в Ізраїль терористів Хамас, яке відбулось 7 жовтня 2023 року, бойовики ліванського радикального ісламського руху "Хезболла" почали завдавати ударів по північній частині Ізраїлю та пообіцяла робити допоки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

У червні атаки бойовиків посилилися після того, як Ізраїль убив одного з командирів "Хезболли", а "Хезболла" відповіла на це одними з найбільших ракетних обстрілів.

Згідно з цим військове командування Ізраїлю затвердило плани наступу на Ліван. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац заявляв, що у повномасштабній війні бойовики будуть повністю знищені, а Ліван сильно постраждає.

Місія Ірану при ООН заявила, що якщо Ізраїль розпочне повномасштабну атаку в Лівані, то почнеться "нищівна" війна. У Тель-Авіві дали зрозуміти, що такі погрози не зупинять намірів ударити по ісламістах.

Нещодавно президент США Джо Байден запропонував триетапну угоду, яка б мала привести сторони конфлікту до тривалого перемир'я та звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів. Втім переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли у глухий кут.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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