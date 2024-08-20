Ізраїль ліквідував командира ракетного підрозділу "Хезболли" у Лівані

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по складах "Хезболли" у Лівані. В результаті атаки було ліквідовано командира ракетного підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в X та моніторингову групу ASTRA.

Зазначається, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по кількох складах зброї Хезболли в районі ліванської долини Бекаа.Також повідомляється, що було зафіксовано вторинні вибухи, які вказують на наявність великої кількості зброї на об'єктах, що зазнали удару. "Хусейн Алі Хусейн, терорист із ракетно-ракетного підрозділу Хезболли, був ліквідований на півдні Лівану", - йдеться в повідомленні. Крім того, як стверджують в ЦАХАЛ, терористичний осередок, що діяв з військової структури "Хезболли" в районі Тайібе, був ліквідований винищувачами ВПС Ізраїлю.