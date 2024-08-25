США відреагували на ракетну перестрілку Ізраїлю та "Хезболли"

США вважають, що ескалація між Ізраїлем і угрупуванням "Хезболла" викликає побоювання з приводу виникнення ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені Вашингтон та Тегеран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Ради національної безпеки в Білому домі Шона Саветта, якого цитує Reuters.

"За його вказівкою американські високопосадовці постійно спілкуються зі своїми ізраїльськими колегами. Ми продовжуватимемо підтримувати право Ізраїлю на самооборону і працюватимемо над стабільністю в регіоні", - сказав Саветт.

Він наголосив, що президент США Джо Байден уважно стежить за подіями на Близькому Сході.

Що цьому передувало

Сьогодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про превентивні удари по об'єктах угрупування "Хезболли" у Лівані. Тель-Авів зазначив, що бойовики готують атаку на Ізраїль.

Спікери ЦАХАЛ заявили, що близько 100 винищувачів завдали ударів по пускових позиціях угруповання на півдні Лівану. Загалом в Ізраїлі повідомляють про ураження тисяч ракетних установок "Хезболли".

Пізніше "Хезболла" атакувала територію Ізраїлю. Бойовики зазначили, що випустили у бік Ізраїлю понад 320 ракет "Катюша" та вразили 11 військових цілей. Угрупування назвало обстріл "першою фазою" відповіді на вбивство старшого командира "Хазболли" Фуада Шукра в Бейруті.

У мережі публікували кадри ракетного обстрілу Ізраїлю та роботи ППО.

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