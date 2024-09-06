Эвакуация украинцев из Ливана. В ГУР показали видео миссии спасения

Эвакуация украинцев из Ливана

Напомним, 4 сентября Украина эвакуировала из Ливана 25 граждан Украины - 14 женщин и 11 детей. Эвакуацию организовали и провели ГУР Минобороны и Министерство иностранных дел Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одна из первых стран в мире эвакуировала своих граждан из Ливана. По состоянию на начало августа из ближневосточной страны было эвакуировано 30 человек.

Ситуация в Ливане

С октября 2023 года террористы ливанской исламской группировки "Хезболла" начали регулярно обстреливать территорию Израиля в знак поддержки палестинского движения ХАМАС.

В июле этого года "Хезболла" ударила ракетами по стадиону в израильском районе Голанские высоты. Погибли более 10 детей.

Это привело к существенному обострению военного противостояния между странами.

С тех пор армия обороны Израиля и "Хезболла" почти ежедневно и каждую ночь обмениваются ракетными и бомбовыми ударами.

Так, 2 сентября израильская авиация ударила по десяти пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана. Атака была ответом на обстрелы исламистами севера Израиля.

А в конце августа ЦАХАЛ ударила по складам ливанских террористов в долине Бекаа.

В США не исключают, что эскалация противостояния между странами может перерасти в полномасштабный региональный конфликт.

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