Эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе: что известно на данный момент
В Мариуполе с "Азовстали" началась эвакуация гражданских. Транспорт для вывоза людей предоставляет российская сторона.
Об эвакуации из "Азовстали" - в материале РБК-Украина.
Что же известно об эвакуации:
- Во время визита в Москву генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным об эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе;
- через несколько дней Гутерреш заявил, что сейчас проходят переговоры по эвакуации, чтобы воплотить договоренности в реальность;
"Мариуполь - это кризис в кризисе. Людям нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад", - сказал Гутерреш.
- уже сегодня, 30 апреля, Мариупольский городской совет сообщил о большой вероятности организации эвакуации гражданских из Мариуполя;
"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити", - написала пресс-служба горсовета.
- советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что есть, хоть и сдержанный, но оптимизм относительно начала большой эвакуации. Автобусы же будет предоставлять российская сторона;
"Автобусы должна подавать на Порт-Сити российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Только. Звонит во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не прозевать. Также все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту", - заявил Андрющенко.
- как отмечают в сети, до Мариуполя уже прибыла большая колонна автомобилей с логотипами ООН;
A column of cars with UN logos has arrived in Mariupol. Reportedly, evacuation is underway pic.twitter.com/F3k5OET9sE— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 30, 2022
- заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Пономарь заявил, что в 19:40 были переданы для эвакуации первые 20 гражданских, среди которых дети и женщины;
- по словам Пономаря, обе стороны придерживают режима тишины.
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