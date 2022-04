Эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе: что известно на данный момент

Что же известно об эвакуации:

"Мариуполь - это кризис в кризисе. Людям нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад", - сказал Гутерреш.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити", - написала пресс-служба горсовета.

"Автобусы должна подавать на Порт-Сити российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Только. Звонит во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не прозевать. Также все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту", - заявил Андрющенко.

A column of cars with UN logos has arrived in Mariupol. Reportedly, evacuation is underway pic.twitter.com/F3k5OET9sE