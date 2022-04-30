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Эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе: что известно на данный момент

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 21:35
Эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе: что известно на данный момент Фото: эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе с "Азовстали" началась эвакуация гражданских. Транспорт для вывоза людей предоставляет российская сторона.

Об эвакуации из "Азовстали" - в материале РБК-Украина.

Что же известно об эвакуации:

"Мариуполь - это кризис в кризисе. Людям нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад", - сказал Гутерреш.

  • уже сегодня, 30 апреля, Мариупольский городской совет сообщил о большой вероятности организации эвакуации гражданских из Мариуполя;

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити", - написала пресс-служба горсовета.

"Автобусы должна подавать на Порт-Сити российская сторона, так что вы в курсе, что может быть всякое. Только. Звонит во все колокола и рельсы, чтобы успеть и не прозевать. Также все же понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту", - заявил Андрющенко.

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