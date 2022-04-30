Евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі: що відомо на даний момент
В Маріуполі з "Азовсталі" розпочалась евакуація цивільних. Транспорт для вивезення людей надає російська сторона.
Про евакуацію з "Азовсталі" - в матеріалі РБК-Україна.
Що ж відомо про евакуацію:
- Під час візиту до Москви, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі;
- через декілька днів Гутерреш заявив, що наразі відбуваються переговори щодо евакуації, аби втілити домовленості в реальність;
"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.
- вже сьогодні, 30 квітня, Маріупольська міська рада повідомила про велику ймовірність організації евакуації цивільних з Маріуполя;
"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.
Сьогодні. Від Порт-Сіті", - написала пресслужба міськради.
- радник мера Маріуполя Петро Андрющенко відзначив, що є, хоч і стриманий, але оптимізм щодо початку великої евакуації. Автобуси ж надаватиме російська сторона;
"Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвонить у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не прогавити. Також всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режим тиші по маршруту", - заявив Андрющенко.
- як відзначають в мережі, до Маріуполя вже прибула велика колона автомобілів з логотипами ООН;
A column of cars with UN logos has arrived in Mariupol. Reportedly, evacuation is underway pic.twitter.com/F3k5OET9sE— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 30, 2022
- заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламарь заявив, що о 19:40 були передані для евакуації перші 20 цивільних, серед яких діти та жінки;
- за словами Паламаря, обидві сторони притримують режиму тиші.
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