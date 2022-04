Евакуація з "Азовсталі" в Маріуполі: що відомо на даний момент

Що ж відомо про евакуацію:

"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.

Сьогодні. Від Порт-Сіті", - написала пресслужба міськради.

"Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвонить у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не прогавити. Також всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режим тиші по маршруту", - заявив Андрющенко.

A column of cars with UN logos has arrived in Mariupol. Reportedly, evacuation is underway pic.twitter.com/F3k5OET9sE