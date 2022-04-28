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Ведем переговоры, чтобы претворить в реальность: генсек ООН об эвакуации из "Азовстали"

Новина українською →
Киев, Четверг 28 апреля 2022 21:59
Ведем переговоры, чтобы претворить в реальность: генсек ООН об эвакуации из "Азовстали" Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Путин дал согласие на привлечение организации к переговорам по эвакуации людей из "Азовстали" (Мариуполь, Донецкая область). Генсек заверил, что диалог идет, чтобы претворить договоренности в реальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского.

"Мариуполь - это кризис в кризисе. Людям нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад", - сказал Гутерриш.

По словам генсека, во время его визита в Москву он встретился с Путиным, который дал согласие на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации гражданских из "Азовстали". Гутерриш добавил, что сегодня обсудил этот вопрос с Зеленским.

"Сейчас ведутся переговоры, чтобы претворить это предложение в реальность", - уточнил Гутерриш.

Напомним, в ходе брифинга Зеленский заявил о готовности Украины к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали".

Отметим, в результате десятков авиаударов на "Азовстали" частично был разрушен госпиталь, где находятся украинские военные и мирные жители.

Как сообщало РБК-Украина, вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.

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