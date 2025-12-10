В ЄЦБ підтримали ідею ЄС про безстрокове замороження активів Росії

Лідери ЄС вже багато часу обговорюють варіанти використання заморожених активів Росії для підтримки України. Проте міжнародне право забороняє конфіскацію суверенних активів іншої країни. Тому ЄС змушений розглядати інші варіанти, серед яких - безстрокове замороження активів.

"Схема, яка була запроваджена і яка буде обговорюватися на наступному засіданні Європейської ради... найближча до того, що я бачила, до чогось, що відповідає принципам міжнародного права... Це наш обов’язок як європейців - продовжувати підтримувати, захищати та діяти на благо України", - заявила Лагард, коментуючи нову ідею.

При цьому Лагард не бере безпосередньої участі в цьому процесі, оскільки ЄЦБ не має жодного відношення до заморожених російських коштів. Проте це не заважає їй постійно висловлювати стурбованість щодо використання активів РФ та посилатися при цьому на відповідність міжнародному праву - інакше, мовляв, світова репутація євро, нібито, буде поставлена під загрозу.

Щобільше, Лагард заявила, що ЄС, мовляв, має пояснити членам, що саме відбувається, та пообіцяти, що не буде займатися практикою конфіскації суверенних активів тільки тому, що це відповідає його інтересам.

"Це дуже, дуже винятковий випадок, і він не позбавляє Росії права власності на ці активи", - сказала вона.