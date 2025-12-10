ЄС хоче ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів, - FT

Країни Європейського Союзу хочуть у прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове замороження росактивів на суму 210 млрд євро. Причина - не допустити можливого вето з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, європейські чиновники прагнуть оперативно затвердити механізм використання надзвичайних повноважень, який дозволить обійти національні вето при продовженні санкцій. Такий крок має забезпечити стабільність позиції ЄС у мирних переговорах щодо війни в Україні, які ведуть США.

Дипломати хочуть якнайшвидше відокремити питання безстрокового замороження активів від дискусій про надання Україні великої позики, яка також повинна фінансуватися за рахунок прибутків від російських активів.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використовувати 210 млрд євро російських активів для кредиту Києву обсягом 90 млрд євро упродовж двох років. Для реалізації цієї схеми активи мають бути заблоковані безстроково, а не кожні пів року, як зараз, коли рішення потребує одностайності 27 країн.

Позиція Угорщини

Угорщина традиційно виступає проти додаткової допомоги Україні і регулярно погрожує заблокувати продовження санкцій. У Брюсселі побоюються, що Орбан може використати вето, особливо якщо адміністрація президента США Дональда Трампа вирішить односторонньо послабити санкції проти Росії.

Щоб уникнути такого ризику, Єврокомісія пропонує задіяти статтю 122 договорів ЄС, яка дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю у надзвичайних економічних ситуаціях. Це фактично позбавить Будапешт можливості блокувати рішення щодо активів.

Очікується, що лідери ЄС обговорять схему використання заморожених російських активів для забезпечення "репараційної позики" Україні на саміті 18–19 грудня.