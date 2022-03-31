Этого нельзя будет избежать, - Арахамия о возмещении убытков Украине

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия рассказал, что рано или поздно война между Россией и Украиной закончится и потом агрессору все равно придется заплатить за все разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире телемарафона.

"Мы говорим, сейчас наши страны в стадии войны, рано или поздно они придут к мирному соглашению. Потом, каким образом они будут возмещать, что они разрушили, кто это будет делать, в какое время, какими траншами... Мы говорим, что этого нельзя будет избежать", - отметил нардеп.

По его словам, в данное время фактически есть залог - это замороженные счета на Западе.

"Сейчас стоит вопрос, как превратить это в реальный залог" - подчеркнул Арахамия.