Этого нельзя будет избежать, - Арахамия о возмещении убытков Украине

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия рассказал, что рано или поздно война между Россией и Украиной закончится и потом агрессору все равно придется заплатить за все разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире телемарафона.
"Мы говорим, сейчас наши страны в стадии войны, рано или поздно они придут к мирному соглашению. Потом, каким образом они будут возмещать, что они разрушили, кто это будет делать, в какое время, какими траншами... Мы говорим, что этого нельзя будет избежать", - отметил нардеп.
По его словам, в данное время фактически есть залог - это замороженные счета на Западе.
"Сейчас стоит вопрос, как превратить это в реальный залог" - подчеркнул Арахамия.
Напомним, Арахамия назвал условия Украины по гарантиям безопасности. По его словам, Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль.
При этом другие страны, если захотят, также смогут присоединиться к договору.
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