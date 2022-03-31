Цього не можна буде уникнути, - Арахамія про відшкодування збитків Україні

Глава переговорної групи, нардеп Давид Арахамія розповів, що рано чи пізно війна між Росією і Україною закінчиться і потім агресору все одно доведеться заплатити за всі руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо, зараз наші країни в стадії війни, рано чи пізно вони прийдуть до мирної угоди. Потім, яким чином вони будуть відшкодовувати, що вони зруйнували, хто це буде робити, в який час, якими траншами... Ми говоримо, що цього не можна буде уникнути", - зазначив нардеп.

За його словами, зараз фактично є застава - це заморожені рахунки на Заході.

"Зараз стоїть питання, як перетворити це в реальну заставу" - підкреслив Арахамія.