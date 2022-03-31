Цього не можна буде уникнути, - Арахамія про відшкодування збитків Україні

Глава переговорної групи, нардеп Давид Арахамія розповів, що рано чи пізно війна між Росією і Україною закінчиться і потім агресору все одно доведеться заплатити за всі руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі телемарафону.
"Ми говоримо, зараз наші країни в стадії війни, рано чи пізно вони прийдуть до мирної угоди. Потім, яким чином вони будуть відшкодовувати, що вони зруйнували, хто це буде робити, в який час, якими траншами... Ми говоримо, що цього не можна буде уникнути", - зазначив нардеп.
За його словами, зараз фактично є застава - це заморожені рахунки на Заході.
"Зараз стоїть питання, як перетворити це в реальну заставу" - підкреслив Арахамія.
Нагадаємо, Арахамія назвав умови України щодо гарантій безпеки. За його словами, Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, в тому числі Великобританію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль.
При цьому інші країни, якщо захочуть, також зможуть приєднатися до договору.
Ми також писали про те, що Арахамія оцінив роль російського бізнесмена Романа Абрамовича на переговорах України з Росією.
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