Это наши пенсии и зарплаты. Зеленский попросил Макрона помочь с макрофином на 9 млрд евро
Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера Франции Эммануэля Макрона помочь с разблокировкой макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Франции.
"Я попросил господина президента помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 млрд евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи. Это наши пенсии, заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующие решения конкретных государственных деятелей", - сказал Зеленский.
Кроме этого, президент пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы.
Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Франции, который длился полтора часа.
Еще в мае Еврокомиссия заявила о решении предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро.
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