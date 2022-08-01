Это наши пенсии и зарплаты. Зеленский попросил Макрона помочь с макрофином на 9 млрд евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Украины и Франции.

"Я попросил господина президента помочь нам разблокировать макрофин, который затормозился в Европе. Хочу напомнить всем лидерам, что это 9 млрд евро. Это не мелочи для нас, а важные социальные вещи. Это наши пенсии, заработные платы, поддержка для переселенцев, и поэтому мы ожидаем соответствующие решения конкретных государственных деятелей", - сказал Зеленский.

Кроме этого, президент пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы.