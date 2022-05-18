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ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евро

Новина українською →
Брюссель, Среда 18 мая 2022 14:41
ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евро Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия предоставит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро. Деньги будут выделены в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году", - сообщила она.

По ее словам, ЕС будет поддерживать Украину - "на протяжении всей этой войны и когда они начнут восстанавливаться".

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия предлагает создать платформу для реконструкции Украины с участием государств-членов ЕС, международных доноров, финансовых учреждений и других партнеров.

"Реконструкция должна сочетать инвестиции с реформами. Со временем поможет Украине на ее пути в ЕС", - добавила он.

Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, необходим новый "план Маршалла" для восстановления Украины.

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