ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евро
Еврокомиссия предоставит Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро. Деньги будут выделены в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.
"Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году", - сообщила она.
По ее словам, ЕС будет поддерживать Украину - "на протяжении всей этой войны и когда они начнут восстанавливаться".
Как отметила Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия предлагает создать платформу для реконструкции Украины с участием государств-членов ЕС, международных доноров, финансовых учреждений и других партнеров.
"Реконструкция должна сочетать инвестиции с реформами. Со временем поможет Украине на ее пути в ЕС", - добавила он.
Напомним, Великобритания и другие страны G7 рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Как заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, необходим новый "план Маршалла" для восстановления Украины.
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