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Зеленский созвонился с Макроном: что известно

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 17:05
Зеленский созвонился с Макроном: что известно Фото: президент Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 1 августа, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры продолжались полтора часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - свидетельство этому", - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры государств обсудили и безопасное сотрудничество. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Отдельно был обсужден вопрос макрофинансовой поддержки Украины

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон затронули проблематику военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.

"Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул президент Украины.

Отметим, Зеленский и Макрон лично встречались во время визита последнего в Украину 16 июня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Африки пересмотреть свою позицию по вторжению РФ в Украину и ввести санкции против страны-агрессора.

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