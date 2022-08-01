Це наші пенсії і зарплати. Зеленський попросив Макрона допомогти з макрофіном на 9 млрд євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Так, сьогодні відбулася телефонна розмова лідерів України і Франції.

"Я попросив пана президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався в Європі. Хочу нагадати усім лідерам, що це 9 млрд євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі. Це наші пенсії, заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідні рішення конкретних державних діячів", - сказав Зеленський.

Окрім цього, президент запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримськї платформи.