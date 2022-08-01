Це наші пенсії і зарплати. Зеленський попросив Макрона допомогти з макрофіном на 9 млрд євро
Президент України Володимир Зеленський попросив лідера Франції Еммануеля Макрона допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Так, сьогодні відбулася телефонна розмова лідерів України і Франції.
"Я попросив пана президента допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався в Європі. Хочу нагадати усім лідерам, що це 9 млрд євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі. Це наші пенсії, заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідні рішення конкретних державних діячів", - сказав Зеленський.
Окрім цього, президент запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримськї платформи.
Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова лідерів України і Франції, що тривала півтори години.
Ще у травні Єврокомісія заявила про рішення надати Україні пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.
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