Что это за мазохизм? Зеленский резко отреагировал на постоянные учения РФ на границе с Украиной

"Мне кажется так: если Россия заявляет, что она за минские переговоры и не собирается нападать на Украину, то она может по крайней мере показывать шаги, подтверждающие эти слова. Зачем такое количество военных, зачем проводить так часто учения", - заявил Зеленский.

Президент упрекнул Российской Федерации за проведение военный учений на границе с нашей страной. По его словам, соответствующее решение агрессора является не только рисковым, но и не безопасным, а также не сопоставляется с заявлениями Кремля о том, что Россия якобы не намерена нападать на Украину.

"Зачем учения именно здесь, на этих границах. Вы же понимаете, что это риски, это не безопасно, может быть провокация. Даже если ты не собираешься (нападать - ред.), для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? Что кто-то боится? Мы не боимся?",- добавил Зеленский.