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Що це за мазохізм? Зеленський різко відреагував на постійні навчання РФ на кордоні з Україною

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на проведення військових навчань Російської Федерації на кордоні з нашою країною. Назвав поведінку агресора ризикованою й не безпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.

"Мені здається так: якщо Росія заявляє, що вона за мінські перемовини і не збирається нападати на Україну, то вона може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова. Навіщо така кількість військових, нащо проводити так часто навчання", - заявив Зеленський.

Президент дорікнув Російській Федерації за проведення військовий навчань на кордоні з нашою країною. За його словами, відповідне рішення агресора є не лише ризиковим, але і не безпечним, а також не зіставляється з заявами Кремля про те, що Росія, нібито, не має наміру нападати на Україну.

"Навіщо навчання саме тут, на цих кордонах. Ви ж розумієте, що це ризики, це не безпечно, може бути провокація. Навіть, якщо ти не збираєшся (нападати - ред.), для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? Що хтось боїться? Ми не боїмося?", - додав Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація та Білорусь готуються до спільних навчань, які пройдуть з 10 по 20 лютого.

Раніше в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

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