Що це за мазохізм? Зеленський різко відреагував на постійні навчання РФ на кордоні з Україною

"Мені здається так: якщо Росія заявляє, що вона за мінські перемовини і не збирається нападати на Україну, то вона може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова. Навіщо така кількість військових, нащо проводити так часто навчання", - заявив Зеленський.

Президент дорікнув Російській Федерації за проведення військовий навчань на кордоні з нашою країною. За його словами, відповідне рішення агресора є не лише ризиковим, але і не безпечним, а також не зіставляється з заявами Кремля про те, що Росія, нібито, не має наміру нападати на Україну.

"Навіщо навчання саме тут, на цих кордонах. Ви ж розумієте, що це ризики, це не безпечно, може бути провокація. Навіть, якщо ти не збираєшся (нападати - ред.), для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? Що хтось боїться? Ми не боїмося?", - додав Зеленський.