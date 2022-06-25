Это исключительно политические меры: Германия об уменьшении поставок газа из России
В Германии не верят в технические причины сокращения поставок газа. Называют это политической мерой России.
По это пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, его стране ежедневно не хватает 100 млн кубометров газа из газопровода "Северный поток 1".
"Это уже один корабль со сжиженным газом в день. Это очень много. Однако нам все равно не удастся возместить это количество, чтобы заполнить газохранилища", - отметил министр.
В то же время он убежден в том, что сокращение поставок газа является исключительно политической мерой, а не технической.
"Аргумент с техническими проблемами надуманный, речь идет о политических мерах", - отметил Хабек.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти.
Тем временем лидеры ЕС также не верят "Газпрому" касаемо технических причин сокращения поставок газа в Европу.
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