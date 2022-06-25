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Це виключно політичні заходи: Німеччина про зменшення поставок газу з Росії

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Субота 25 червня 2022 17:24
Це виключно політичні заходи: Німеччина про зменшення поставок газу з Росії Фото: Роберт Габек, віце-канцлер Німеччини (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині не вірять в технічні причини скорочення поставок газу. Називають це політичним заходом Росії.

По це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Хабека, його країні щодня не вистачає 100 млн кубометрів газу з газопроводу "Північний потік 1".

"Це вже один корабель зі скрапленим газом на день. Це дуже багато. Однак нам все одно не вдасться відшкодувати цю кількість, щоб заповнити газосховища", - відзначив міністр.

Водночас він переконаний у тому, що скорочення постачання газу є виключно політичним заходом, а не технічним.

"Аргумент з технічними проблемами надуманий, йдеться про політичні заходи", - зауважив Хабек.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Німеччині активували режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Тим часом лідери ЄС також не вірять "Газпрому" про технічні причини скорочення поставок газу в Європу.

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