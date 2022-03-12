Это будет начало конца правления Лукашенко, - в МВД оценили вероятность ввода войск из Беларуси

Денисенко отметил, что пока Беларусь войну Украине не объявляла. При этом белорусские войска на нашей территории также не замечены.

"В Беларуси был проведен реальный соцопрос - только 3% населения говорят, что готовы к войне с Украиной. Лукашенко не может не понимать, что это будет начало конца его правления, если он начнет идти в Украину со своей армией", - заявил глава МВД.

Он также добавил, что белорусская армия сама по себе небольшая и насчитывает около 40 тысяч человек. При этом там до 8 тысяч реальных боевых подразделений.

"Если они зайдут на Волынь, многие из них поедут обратно в полиэтиленовых мешках. И крах режима Лукашенко только ускорится", - подчеркнул Денисенко.