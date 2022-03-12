Це буде початок кінця правління Лукашенка, - в МВС оцінили ймовірність введення військ з Білорусі

Денисенко зазначив, що поки Білорусь війну Україні не оголошувала. При цьому білоруські війська на нашій території також не помічені.

"У Білорусі було проведено реальне соцопитування - тільки 3% населення кажуть, що готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він почне йти в Україну зі своєю армією", - заявив глава МВС.

Він також додав, що білоруська армія сама по собі невелика і налічує близько 40 тисяч осіб. При цьому там до 8 тисяч реальних бойових підрозділів.

"Якщо вони зайдуть на Волинь, багато з них поїдуть назад в поліетиленових мішках. І крах режиму Лукашенка тільки прискориться", - підкреслив Денисенко.