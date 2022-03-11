Российская авиация нанесла удар по Беларуси
Российская авиация нанесла удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта. Самолеты РФ обстреляли населенный пункт Копани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении.
Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает занятие этого населенного пункта вражескими войсками.
В ВСУ заявили, что данные действия Российской Федерации - это провокация, цель которой втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной.
Фото: дым над территорией села Копани (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал, что российская авиация готовит серию кровавых провокаций против Украины.
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