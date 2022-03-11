Минобороны Беларуси назвали ракетный удар по белорусской деревне фейком
Нанесенный российской авиацией удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта, назвали фейком в Минобороны РБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Инну Горбачеву.
"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - заявила она.
Удар, по данным Командования Воздушных Сил ВСУ был в районе населенного пункта Копани.
"Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении.
В Офисе президента назвали такой шаг провокацией и попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр обороны Украины Резников предупредил о возможной провокации РФ на границе с Беларусью.
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