У эстонцев в случае войны будут забирать внедорожники для армии. Водителей предупредили

В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Eesti Ekspress .

В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.

Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса "люкс" весом чуть более 3,5 тонны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эстония планирует запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, которые выдали другие страны Евросоюза. Перед этим правительство уже запретило въезд для граждан России с визами, выданными страной.

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