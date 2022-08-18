У эстонцев в случае войны будут забирать внедорожники для армии. Водителей предупредили
В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Eesti Ekspress.
Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса "люкс" весом чуть более 3,5 тонны.
Под критерии попадаются:
- Toyota Hilux;
- Land Cruiser;
- BMW X5;
- BMW X6;
- Audi Q7;
- Posche Kayenne;
- и ряд других кроссоверов.
В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эстония планирует запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, которые выдали другие страны Евросоюза. Перед этим правительство уже запретило въезд для граждан России с визами, выданными страной.
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