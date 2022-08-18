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У эстонцев в случае войны будут забирать внедорожники для армии. Водителей предупредили

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 15:49
У эстонцев в случае войны будут забирать внедорожники для армии. Водителей предупредили Фото: эстонские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В случае войны Эстония будет забирать внедорожники у собственных граждан для нужд армии. Департамент оборонных ресурсов уже начал отправлять сообщения с соответствующим предупреждением водителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Eesti Ekspress.

Отмечается, что речь идет о внедорожниках класса "люкс" весом чуть более 3,5 тонны.

Под критерии попадаются:

  • Toyota Hilux;
  • Land Cruiser;
  • BMW X5;
  • BMW X6;
  • Audi Q7;
  • Posche Kayenne;
  • и ряд других кроссоверов.

В случае объявления военного положения в стране, все эти транспортные средства будут принудительно переданы Силам обороны Эстонии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эстония планирует запретить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, которые выдали другие страны Евросоюза. Перед этим правительство уже запретило въезд для граждан России с визами, выданными страной.

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