В естонців у разі війни забиратимуть позашляховики для армії. Водіїв вже попередили

У разі війни Естонія забиратиме позашляховики у власних громадян для потреб армії. Департамент оборонних ресурсів вже почав відправляти повідомлення з відповідним попередженням водіям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Eesti Ekspress .

У разі оголошення воєнного стану в країні, усі ці транспортні засоби будуть примусово передані Силам оборони Естонії.

Зазначається, що йдеться про позашляховики класу "люкс" вагою трохи більше 3,5 тонни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Естонія планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. Перед цим уряд вже заборон в'їзд для громадян Росії з візами, виданими країною.

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