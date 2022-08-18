В естонців у разі війни забиратимуть позашляховики для армії. Водіїв вже попередили
У разі війни Естонія забиратиме позашляховики у власних громадян для потреб армії. Департамент оборонних ресурсів вже почав відправляти повідомлення з відповідним попередженням водіям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Eesti Ekspress.
Зазначається, що йдеться про позашляховики класу "люкс" вагою трохи більше 3,5 тонни.
Під критерії потрапляються:
- Toyota Hilux;
- Land Cruiser;
- BMW X5;
- BMW X6;
- Audi Q7;
- Posche Kayenne;
- та низка інших кросоверів.
У разі оголошення воєнного стану в країні, усі ці транспортні засоби будуть примусово передані Силам оборони Естонії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Естонія планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. Перед цим уряд вже заборон в'їзд для громадян Росії з візами, виданими країною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.