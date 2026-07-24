Естонська розвідка підрахувала збитки Росії від ударів ЗСУ по Wildberries

Чому ціллю став цивільний маркетплейс

Як зазначає видання, у звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії зазначається, що, за останній тиждень українські дрони атакували склади Wildberries у Московській, Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

Попри те, що майданчик є цивільною платформою роздрібної торгівлі, він активно використовується для забезпечення російської армії.

Через маркетплейс окупаційні підрозділи та волонтери закуповують військове спорядження - від форми й бронежилетів до безпілотників та запчастин до них.

"Послугами Wildberries та її конкурента Ozon користується більша частина населення Росії, тому українські атаки мають значний ефект на додаток до прямої економічної шкоди, яка може досягати двох мільярдів доларів", - йдеться у звіті.

Розвідка підкреслює, що ці удари погіршують і без того слабкий діловий клімат у РФ.

У липні відповідний індекс Центробанку Росії впав до -3,6 пункту, що стало найгіршим показником із середини 2022 року.

Операція "Молочка"

Паралельно Україна продовжує системні удари по російському судноплавству та логістиці в Азовському й Чорному морях в рамках операції під кодовою назвою "Молочка".

Головною ціллю є кораблі й автотранспорт, які забезпечують окупаційне угруповання в Криму.

Ключові наслідки українських ударів:

Скорочення логістики - сухопутний потік автотранспорту до Криму у червні впав на 70%, на дорогах діють суворі обмеження.

- сухопутний потік автотранспорту до Криму у червні впав на 70%, на дорогах діють суворі обмеження. Удари по флоту - атаковано близько 200 суден (більшість - в Азовському морі), що суттєво підірвало експорт російського палива та постачання зерна.

- атаковано близько 200 суден (більшість - в Азовському морі), що суттєво підірвало експорт російського палива та постачання зерна. Енергетичний блек-аут - із початку липня у Криму уражено понад 100 енергооб'єктів. Понад 50% населення півострова залишається без світла, а окупаційна влада визнала неспроможність скласти навіть графіки відключень.

Щоб захистити транспортування, командування РФ змушене перекидати додаткові підрозділи ППО та спецпідрозділи "Рубікон" з інших напрямків.