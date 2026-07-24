Естонська розвідка підрахувала збитки Росії від ударів ЗСУ по Wildberries

Успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах російського інтернет-гіганта Wildberries завдають відчутного удару по економіці РФ. Прямі збитки від цих атак можуть сягати 2 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Як зазначає видання, у звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії зазначається, що, за останній тиждень українські дрони атакували склади Wildberries у Московській, Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.
Попри те, що майданчик є цивільною платформою роздрібної торгівлі, він активно використовується для забезпечення російської армії.
Через маркетплейс окупаційні підрозділи та волонтери закуповують військове спорядження - від форми й бронежилетів до безпілотників та запчастин до них.
"Послугами Wildberries та її конкурента Ozon користується більша частина населення Росії, тому українські атаки мають значний ефект на додаток до прямої економічної шкоди, яка може досягати двох мільярдів доларів", - йдеться у звіті.
Розвідка підкреслює, що ці удари погіршують і без того слабкий діловий клімат у РФ.
У липні відповідний індекс Центробанку Росії впав до -3,6 пункту, що стало найгіршим показником із середини 2022 року.
Паралельно Україна продовжує системні удари по російському судноплавству та логістиці в Азовському й Чорному морях в рамках операції під кодовою назвою "Молочка".
Головною ціллю є кораблі й автотранспорт, які забезпечують окупаційне угруповання в Криму.
Ключові наслідки українських ударів:
Щоб захистити транспортування, командування РФ змушене перекидати додаткові підрозділи ППО та спецпідрозділи "Рубікон" з інших напрямків.
Нагадуємо, уночі 22 липня російський Краснодар опинився під атакою безпілотників. На території логістичного центру Wildberries спалахнула масштабна пожежа, кадри якої поширювали місцеві мешканці.
Тієї ж ночі дрони вдарили по логістичному центру Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю. Там також зафіксували потужну пожежу, факт атки підтвердила місцева влада.
Пізніше оприлюднили перші супутникові фото пожеж на складах Wildberries, які дають змогу оцінити масштаби наслідків ударів українських безпілотників.