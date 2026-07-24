Эстонская разведка подсчитала ущерб России от ударов ВСУ по Wildberries

Успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по составам российского интернет-гиганта Wildberries наносят ощутимый удар по экономике РФ. Прямой ущерб от этих атак может достигать 2 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Как отмечает издание, в отчете Разведывательного центра Сил обороны Эстонии отмечается, что за последнюю неделю украинские дроны атаковали склады Wildberries в Московской, Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
Несмотря на то, что площадка является гражданской платформой розничной торговли, она активно используется для обеспечения русской армии.
Через маркетплейс оккупационные подразделения и волонтеры закупают военное снаряжение – от формы и бронежилетов до беспилотников и запчастей к ним.
"Услугами Wildberries и ее конкурента Ozon пользуется большая часть населения России, поэтому украинские атаки оказывают значительный эффект в дополнение к прямому экономическому ущербу, который может достигать двух миллиардов долларов", - говорится в отчете.
Разведка подчеркивает, что эти удары усугубляют и без того слабый деловой климат в РФ.
В июле соответствующий индекс Центробанка России упал до -3,6 пункта, что стало самым плохим показателем с середины 2022 года.
Параллельно Украина продолжает системные удары по российскому судоходству и логистике в Азовском и Черном морях в рамках операции под кодовым названием "Молочка".
Главной целью являются корабли и автотранспорт, обеспечивающие оккупационную группировку в Крыму.
Ключевые последствия украинских ударов:
Чтобы защитить транспортировку, командование РФ вынуждено перебрасывать дополнительные подразделения ПВО и спецподразделения "Рубикон" по другим направлениям.
Напомним, ночью 22 июля российский Краснодар оказался под атакой беспилотников. На территории логистического центра Wildberries разразился масштабный пожар, кадры которого распространяли местные жители.
В ту же ночь дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске Ставропольского края. Там также зафиксировали мощный пожар, факт атки подтвердили местные власти.
Позже обнародовали первые спутниковые фото пожаров на складах Wildberries, позволяющие оценить масштабы последствий ударов украинских беспилотников.