Естонська розвідка оцінила пропагандистський ефект РФ від можливого захоплення Авдіївки

Після президентських виборів у РФ у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед ними.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Зв'язок Авдіївки та президентських виборів у РФ

Президентські вибори, що наближаються в Росії, чинять тиск на збройні сили, щоб домогтися видимої перемоги.

"У міру наближення президентських виборів у Російській Федерації тиск на російські збройні сили буде збільшуватися для досягнення якоїсь помітної тактичної перемоги, яка може бути перебільшена засобами масової інформації і показана як загальна перемога у війні проти України", - сказав Ківісельг.

Розвідка зазначає, що в Авдіївці та районі Мар'їнки, попри великі зусилля, Росії не вдалося зломити український опір.

"Можна сказати, що після президентських виборів у березні можливе захоплення Авдіївки не матиме такого пропагандистського ефекту, як перед президентськими виборами", - сказав глава розвідцентру.

За словами Ківісельга, після президентських виборів нездатність російських військ захопити Авдіївку може призвести до невдоволення в російських збройних силах і суспільстві.

Хід боїв за Авдіївку

Минулого тижня основні зусилля РФ були сконцентровані на Донецькому напрямку.

"Протягом тижня 90% бойових зіткнень відбулися в Донецькій області, половина з них - у районі Авдіївки", - сказав Ківісельг.

За його словами, Авдіївка займає площу близько 30 квадратних кілометрів. Росія перекинула в район Авдіївки майже 50 000 солдатів, що свідчить про пропагандистську цінність цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва РФ.

Він додав, що Росія почала завдавати ударів по позиціях ЗСУ в Авдіївці із застосуванням авіаційних бомб, що ще більше ускладнює захист населеного пункту.

Протягом тижня російські збройні сили просунулися на півночі Авдіївки, але населений пункт ще не оточений. Також він уточнив, що найближчим часом українським підрозділам буде дуже складно утримувати цей район.

"Але, попри це, ЗСУ продовжують чинити опір, проводять локальні контратаки й утримують свої позиції", - сказав Ківісельг.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.