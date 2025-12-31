ua en ru
В Эстонии повредили пять подводных кабелей

Эстония, Среда 31 декабря 2025 19:23
В Эстонии повредили пять подводных кабелей Фото: в Эстонии повреждены пять подводных кабелей связи (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Эстонии повреждены пять подводных кабелей связи. Причины повреждений расследуют, а телеком-компании уже планируют ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии.

В последние дни телекоммуникационные компании сообщили о неработающих подводных кабелях, соединяющих Эстонию со Швецией и Финляндией, а также один кабель между островом Хийумаа и материком.

Министерство подтверждает, что другие морские и наземные каналы обеспечивают непрерывность всех услуг.

Компания Elisa сообщила об ограничениях в отдельных арендованных услугах кабеля и поддерживает контакт с пострадавшими клиентами. Неисправности обнаружены на кабелях, принадлежащих CITIC, Telia, Arelion и Elisa, между Эстонией, Хийумаа, Швецией и Финляндией.

Причины повреждений некоторых кабелей связаны со штормовыми погодными условиями, а два кабеля между Эстонией и Финляндией расследуются полицией после того, как судно было задержано финской пограничной охраной.

Эстонская прокуратура активно сотрудничает с финскими коллегами для выяснения обстоятельств.

"Государство и телеком-компании оперативно обмениваются информацией, чтобы анализировать ситуацию и поддерживать связь с финской стороной", - отметила министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииза Пакоста.

Владельцы кабелей планируют ремонтные работы, во время которых будут установлены точные причины всех неисправностей.

Повреждение кабелей в Финском заливе

Напомним, что в Финском заливе зафиксировано повреждение подводного кабеля, который соединяет Финляндию и Эстонию. Неисправность обнаружили утром 31 декабря.

Это уже не первый подобный случай: аналогичная ситуация произошла год назад. Так, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего обе страны.

Позже выяснилось, что также были повреждены два кабеля связи компании Elisa и один кабель CITIC Telecom. По данным СМИ, недалеко от места повреждения находились два судна, одно из которых впоследствии было задержано.

Уже 26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры, заявив, что к этим мерам могут быть привлечены союзники по НАТО.

Эстония Финляндия зв'язок
