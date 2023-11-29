UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Естонії допустили закриття кордону з Росією

Архівне фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Естонія допустила закриття кордону з Росією, хоча раніше цей захід називали передчасним.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

"Ми готові закрити кордон, якщо це знадобиться, - заявив він.

Також він додав, що Естонія обговорить такий захід, якщо це знадобиться для підтримки Фінляндії.

"Це закриття кордону з РФ може трапитися. Ця ситуація не є звичайним прикладом міграції", - додав Маргус Цахкна.

23 листопада глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявляв, що закриття східного кордону для боротьби з мігрантами поки не потрібне.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

Вчора уряд Фінляндії ухвалив рішення тимчасово закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕстоніяФинляндия